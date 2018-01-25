Путину продемонстрировали полет нового стратегического ракетоносца Ту-160

Президент РФ Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где в рамках летных испытаний прошел демонстрационный полет нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Петр Дейнекин".

Ранее сообщалось о планах продемонстрировать президенту полет нового стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь", производство которого восстанавливают на авиазаводе им. С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", входит в ОАК). По своим тактико-техническим характеристикам и составу оборудования Ту-160 (№804), получивший имя "Петр Дейнекин" в честь первого главкома ВВС России, в основном соответствует серийным Ту-160. В дальнейшем самолет будет доведен до соответствия техническому облику модернизированных Ту-160М.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) отметили, что эффективность новой модификации стратегического ракетоносца Ту-160М будет увеличена на 60% по сравнению с базовым самолетом.

"Модернизированный ракетоносец будет обладать интеллектуальной системой управления, новым пилотажно-навигационным оборудованием, бортовой радиолокационной станцией и комплексом радиоэлектронного противодействия", - добавили в компании.

Как сообщалось, в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о воспроизводстве в новом облике "стратегов" Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Серийное производство Ту-160 в Казани было приостановлено в 1990-х годах, однако на заводе сохранили несколько самолетов в разной степени готовности. На основе имевшегося задела было достроено два ракетоносца, а новый Ту-160 стал третьим "стратегом", созданным казанскими авиастроителями с частичным использованием сохранившегося задела. После почти десятилетнего перерыва на заводе удалось не только восстановить технологии производства различных агрегатов, но и подвергнуть их модернизации.

Обновленный Ту-160 впервые был представлен общественности в ноябре 2017 года, когда самолет передали из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода для проведения наземных и летных испытаний. Этот самолет - первый, произведенный в рамках программы восстановления производства стратегических ракетоносцев.

Параллельно "Туполев" ведет работы по созданию опытных образцов Ту-160М2 - новейшей модификации стратегического ракетоносца. Отмечалось, что внешне этот самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе, за счет расширения спектра вооружения.

Ту-160М2 будет использовать более современные виды оружия и новое бортовое радиоэлектронное оборудование. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета стратегических ракетоносцев.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").