Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1143 RUR   0.0303 GBR   2.4301 TRY   0.4553

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.61 Brent   70.53

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 27 Янв -2° 28 Янв -3°

Дальнее зарубежье 25.01.2018 14:52

Трамп в телефонных разговорах с Мэй часто перебивает ее и не дает высказаться - агентство

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с британским премьер-министром Терезой Мэй часто перебивает ее и не дает возможности высказать свою точку зрения, сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

"Во время официальных телефонных разговоров между двумя лидерами, Т.Мэй кажется почти невозможным добиваться сдвигов и высказывать свою точку зрения", - привело агентство слова источника, знакомого с вопросом.

"Блумберг" добавил, что, по данным источника, Д.Трамп "доминирует при обсуждениях и дает премьер-министру только 5-10 секунд", чтобы сказать что-то, а затем снова перебивает ее.

Кроме того, агентство сообщило, что президент США пожаловался Т.Мэй на британскую прессу, которая представляет его в негативном свете, и заявил, что не посетит Соединенное Королевство до тех пор, пока премьер-министр не гарантирует, что его визит не будет сопровождаться протестами.

По данным источников "Блумберга", Т.Мэй в ответ сообщила Д.Трампу, что не может повлиять на прессу.

Ранее Д.Трамп отменил визит в Лондон, объяснив это недовольством в связи с открытием нового здания посольства США в британской столице.

"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп тогда в своем Твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТРАМП, МЭЙ


Похожие новости


Посол США в Лондоне ожидает визита Трампа в Великобританию в 2018 году Визит Трампа в Великобританию планируется на 26 и 27 февраля - СМИ Трамп не посетит Британию в обозримом будущем - СМИ Британский премьер призвала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому атому Трамп может посетить Великобританию в 2018 году - Би-би-си Трамп и премьер Великобритании проведут встречу "на полях" саммита G20 и обсудят пуск северокорейской ракеты и изменение климата - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]