Трамп в телефонных разговорах с Мэй часто перебивает ее и не дает высказаться - агентство

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с британским премьер-министром Терезой Мэй часто перебивает ее и не дает возможности высказать свою точку зрения, сообщило агентство "Блумберг" со ссылкой на собственные источники.

"Во время официальных телефонных разговоров между двумя лидерами, Т.Мэй кажется почти невозможным добиваться сдвигов и высказывать свою точку зрения", - привело агентство слова источника, знакомого с вопросом.

"Блумберг" добавил, что, по данным источника, Д.Трамп "доминирует при обсуждениях и дает премьер-министру только 5-10 секунд", чтобы сказать что-то, а затем снова перебивает ее.

Кроме того, агентство сообщило, что президент США пожаловался Т.Мэй на британскую прессу, которая представляет его в негативном свете, и заявил, что не посетит Соединенное Королевство до тех пор, пока премьер-министр не гарантирует, что его визит не будет сопровождаться протестами.

По данным источников "Блумберга", Т.Мэй в ответ сообщила Д.Трампу, что не может повлиять на прессу.

Ранее Д.Трамп отменил визит в Лондон, объяснив это недовольством в связи с открытием нового здания посольства США в британской столице.

"Причиной отмены моего визита является то, что я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала прекрасное посольство (США - ИФ) в Лондоне, которое размещалось в лучшем месте, только для того, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка", - написал Д.Трамп тогда в своем Твиттере.