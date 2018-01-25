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25.01.2018 15:00

ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда

Исполнительные власти ряда районов Азербайджана в январе 2018 года заключили контракты на общую сумму 2 млн 181,032 тыс. манатов для проведения работ по ремонту жилищного фонда, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

В частности, ИВ Гахского района заключила контракт с ООО "IMS" на ремонт 14 многоквартирных домов в г.Гах (стоимость контракта – 184,324 тыс. манатов), ИВ Нефтчалинского района – с ООО "Master-Ofis" на ремонт многоквартирных домов (стоимость контракта – 276,487 тыс. манатов), ИВ Исмаиллинского района – с ООО "Insaatci-86" на капремонт многоквартирных домов (стоимость контракта – 276,487 тыс. манатов), ИВ Гаджикабульского района – с ООО "Insaatci-S" на замену кровельных покрытий многоквартирных домов и на ремонт части фасада (стоимость контракта – 215,046 тыс. манатов).

Кроме этого, ИВ Кюрдамирского района заключила договор с ООО "Kurdamir-Dizayn-S" на ремонт 8 многоквартирных домов (стоимость контракта – 399,268 тыс. манатов), ИВ Сальянского района – с ООО "Ilkin N" на ремонт кровельных покрытий, части фасада и линий коммуникаций в подвалах многоквартирных домов (стоимость контракта – 491,5 тыс. манатов), ИВ г.Мингячевир – с ООО "Tikinti-Temir" на ремонт жилищного фонда в городе (стоимость контракта – 337,92 тыс. манатов).

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]