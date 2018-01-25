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Дальнее зарубежье 25.01.2018 17:59

Премьер Британии призывает власти серьезнее отнестись к биткойну

Угроза использования биткойна и других криптовалют преступниками означает, что Великобритания и другие страны должны отнестись к таким активам со всей серьезностью, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью агентству Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В связи с темой криптовалют она также уделила внимание вопросу регулирования высокотехнологичных компаний: по словам Т.Мэй, таким компаниям следует сосредоточиться на социальной ответственности, в том числе на борьбе с терроризмом и детской порнографией.

"Прогресс есть, но я хотела бы более существенных достижений, чтобы убедиться, что люди будут смотреть на интернет и видеть в нем силу добра, а не инструмент для тех, кто стремится причинить нам зло", - сказала премьер-министр.

В тексте выступления Т.Мэй, которое назначено на четверг (документ оказался в распоряжении ряда британских СМИ заранее), много говорится о "трансформирующей роли технологий". "Никто не хочет прославиться в качестве "платформы для террористов" или любимого приложения педофилов, - говорится в документе. - Инвесторы должны сыграть жизненно важную роль и использовать свое влияние, чтобы обеспечить серьезное отношение к этим вопросам".

В Давосе Т.Мэй также примет участие в обсуждениях за "круглым столом" о роли технологий и современной науки. Как ожидается, она вновь объявит о намерении вывести Великобританию в лидеры в сфере разработки искусственного интеллекта, передает BBC.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КРИПТОВАЛЮТЫ, ПРЕМЬЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]