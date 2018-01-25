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Внешняя политика 25.01.2018 16:06

Глава управления госпротокола МИД Азербайджана принял копии верительных грамот послов-нерезидентов Чили и Эквадора

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в четверг копии верительных грамот послов-нерезидентов Чили и Эквадора, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, копии верительных грамот П.Мирзазаде вручили посол Чили (резиденция в Анкаре) Хосе Мануель Сильва (Jose Manuel Silva) и Эквадора (резиденция в Тегеране) Герман Алехандро Ортега Алмейда (Germán Alejandro Ortega Almeida).

"В ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с этими странами", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ВЕРГРАМОТЫ


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Глава управления госпротокола МИД Азербайджана принял копии верительных грамот ряда послов-нерезидентов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]