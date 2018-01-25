Глава управления госпротокола МИД Азербайджана принял копии верительных грамот послов-нерезидентов Чили и Эквадора

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в четверг копии верительных грамот послов-нерезидентов Чили и Эквадора, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, копии верительных грамот П.Мирзазаде вручили посол Чили (резиденция в Анкаре) Хосе Мануель Сильва (Jose Manuel Silva) и Эквадора (резиденция в Тегеране) Герман Алехандро Ортега Алмейда (Germán Alejandro Ortega Almeida).

"В ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с этими странами", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде