Пожар вспыхнул в среду вечером в северной области Италии Пьемонт в аббатстве Сакра ди Сан-Микеле, вдохновившем писателя Умберто Эко на написание романа "Имя розы", сообщает агентство ANSA.

В аббатстве, расположенном у долины Валь ди Суза, проходили работы по реконструкции. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Пламя распространилось на крышу монастыря, ликвидировали возгорание несколько пожарных бригад.

Древнее аббатство является символом Пьемонта. Аббатство каждый год посещают сотни тысяч туристов со всего мира. Внутри главной церкви XII века похоронены члены итальянской королевской семьи Савойи. Также на территории монастыря находятся музей и библиотека.