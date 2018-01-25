Патриарх Кирилл призвал российский парламент принять закон об особом статусе многодетных семей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает важным принять законопроект об особом статусе многодетных семей.
"Считал бы также важным поддержать инициативу многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус", - сказал он в четверг, выступая в Совете Федерации в рамках XXVI Рождественских чтений.
Патриарх рассказал, что знает о критике этого закона, и назвал это "нормальным процессом".
"По сути, на эти воззвания людей, заботящихся о будущем многодетных детей, следовало бы обратить внимание и действительно оформить неким законом статус этих семей", - считает он.
По мнению предстоятеля Русской православной церкви, "это было бы справедливо, особенно на фоне ситуации с созданием в ряде стран специального правового режима для групп лиц нетрадиционной сексуальной ориентации".
Патриарх Кирилл недоумевает, почему-т западных парламентах принимаются законы в отношении групп лиц нетрадиционной соответствующей ориентации, а в России возникают трудности с приданием особого статуса многодетным семьям.
"Думаю, это имело бы огромное символическое значение и всему миру показало бы разницу подхода: Россия заботится о будущем", - заключил предстоятель.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подержала инициативу патриарха.
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