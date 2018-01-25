В Москве расценивают операцию Турции в сирийском Африне как "новый опасный вызов", заявили в четверг в МИД РФ.

"К сожалению, просматриваются и другие сценарии. Промедление с восстановлением единства сирийского общества чревато новыми опасными вызовами", - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Собственно, так это происходит сейчас в районе города Африн, где подразделения вооруженных сил Турции совместно с отрядами сирийской оппозиции проводят военную операцию", - отметила она.

"Турецкая сторона, как известно, подает это как ответ на угрозу безопасности Турции, сформировавшейся на севере Сирии в условиях отсутствия там контроля правительства этой страны", - подчеркнула М.Захарова.