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Регион 25.01.2018 17:03

В Москве расценивают операцию Турции в Африне как "новый опасный вызов" - МИД РФ

В Москве расценивают операцию Турции в сирийском Африне как "новый опасный вызов", заявили в четверг в МИД РФ.

"К сожалению, просматриваются и другие сценарии. Промедление с восстановлением единства сирийского общества чревато новыми опасными вызовами", - сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Собственно, так это происходит сейчас в районе города Африн, где подразделения вооруженных сил Турции совместно с отрядами сирийской оппозиции проводят военную операцию", - отметила она.

"Турецкая сторона, как известно, подает это как ответ на угрозу безопасности Турции, сформировавшейся на севере Сирии в условиях отсутствия там контроля правительства этой страны", - подчеркнула М.Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]