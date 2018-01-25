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Социум 25.01.2018 17:09

Правительство Азербайджана выплатит компенсацию жителям, эвакуированным из оползневой зоны в Баку, на аренду жилья

Кабинет министров Азербайджана принял решение выплатить компенсацию на аренду жилья жителям бакинского поселка Баилово, эвакуированным из оползневой зоны, заявил глава исполнительной власти Сабаильского района Баку Эльдар Азизов.

«Кабмин принял соответствующее решение. 80 семьям, эвакуированным из оползневой зоны, начиная с текущего месяца, будет выплачиваться компенсация за аренду жилья», - заявил Э.Азизов в четверг в ходе встречи с жителями.

По его словам, специалисты министерства экологии и природных ресурсов вместе с другими соответствующими структурами проводят исследования в зоне бедствия.

«Дальнейшие меры будут приняты согласно заключению по итогам исследований. Если угроза будет оставаться, жильцам этой территории будет выплачена единовременная компенсация и рассмотрен вопрос их перемещения»,- отметил он.

За последние дни в оползневой зоне в поселке Баилово в Баку увеличились трещины на стенах домов. В настоящее время в оползневой зоне имеется около 90 домов в аварийном состоянии, 67 семей уже переселены. В Исполнительной власти Сабаильского района создан специальный штаб.

Ф.Исазаде

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Тэги: ОПОЛЗЕНЬ, ЖИТЕЛИ, КОМПЕНСАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]