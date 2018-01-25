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Дальнее зарубежье 25.01.2018 17:12

Девятый раунд межсирийских переговоров стартовал в Вене

Девятый раунд межсирийских переговоров начался в четверг в Вене, передают западные СМИ.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник, раунд был перенесен из Женевы в Вену в связи с необходимостью обеспечения безопасности Давосского форума.

По данным западных СМИ, девятый раунд начался со встречи спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией правительства Сирии, возглавляемой Башаром Джаафари. Встреча проходила в местном представительстве ООН. Во второй половине дня ожидается встреча С.де Мистуры с членами объединенной делегации сирийской оппозиции (Сирийская комиссия по переговорам, СКП).

В минувший понедельник глава СКП Наср аль-Харири заявил журналистам в Москве, что объединённая делегация сирийской оппозиции готова к прямым переговорам с делегацией Дамаска на встрече в Вене.

Он также сказал, что С.де Мистура ещё не принял решения об участии в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, и оно будет зависеть от итогов межсирийских переговоров в Вене.

Ранее офис С.де Мистуры сообщал, что главной темой переговоров станет обсуждение вопросов конституции Сирии.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в Москве рассчитывают на то, что делегация сирийской оппозиции на переговорах в Вене не будет выдвигать условий о смене режима в Дамаске. "Надеюсь, что в Вене не будет никаких повторений того, что было на прошлом раунде, когда руководство этой делегации стало требовать смены режима прежде, чем сядет за переговорный стол, надеюсь, такого не повторится", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке.

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Тэги: СИРИЯ, ВЕНА, ПЕРЕГОВОРЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]