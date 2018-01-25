Решение о том, может ли Пучдемон снова возглавить Каталонию, будет принимать Конституционный суд Испании

Власти Испании передадут вопрос о возможности возвращения экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в страну в качестве главы женералитата (каталонского правительства) на рассмотрение Конституционного суда, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.
Премьер-министр страны Мариано Рахой заявил, что передаст резолюцию спикера каталонского парламента Роже Торрена, предлагающего кандидатуру К.Пучдемона на пост главы правительства Каталонии, в Конституционный суд, сообщила журналистам вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамариа.
Согласно законодательству Испании, К.Пучдемон не может претендовать на пост главы женералитата до тех пор, пока с него не сняты обвинения в сепаратизме.
В конце октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии К.Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.
Сам К.Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.
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