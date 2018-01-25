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Дальнее зарубежье 25.01.2018 19:16

Решение о том, может ли Пучдемон снова возглавить Каталонию, будет принимать Конституционный суд Испании

Власти Испании передадут вопрос о возможности возвращения экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в страну в качестве главы женералитата (каталонского правительства) на рассмотрение Конституционного суда, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Премьер-министр страны Мариано Рахой заявил, что передаст резолюцию спикера каталонского парламента Роже Торрена, предлагающего кандидатуру К.Пучдемона на пост главы правительства Каталонии, в Конституционный суд, сообщила журналистам вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамариа.

Согласно законодательству Испании, К.Пучдемон не может претендовать на пост главы женералитата до тех пор, пока с него не сняты обвинения в сепаратизме.

В конце октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии К.Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

Сам К.Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПУЧДЕМОН, СУД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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