Решение о том, может ли Пучдемон снова возглавить Каталонию, будет принимать Конституционный суд Испании

Власти Испании передадут вопрос о возможности возвращения экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в страну в качестве главы женералитата (каталонского правительства) на рассмотрение Конституционного суда, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

Премьер-министр страны Мариано Рахой заявил, что передаст резолюцию спикера каталонского парламента Роже Торрена, предлагающего кандидатуру К.Пучдемона на пост главы правительства Каталонии, в Конституционный суд, сообщила журналистам вице-премьер Сорайя Саенс де Сантамариа.

Согласно законодательству Испании, К.Пучдемон не может претендовать на пост главы женералитата до тех пор, пока с него не сняты обвинения в сепаратизме.

В конце октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Мадрида, который власти Испании признали незаконным. Против главы автономии К.Пучдемона и ряда его сторонников были выдвинуты обвинения в сепаратизме, подстрекательстве к мятежу и финансовых махинациях.

Сам К.Пучдемон с ноября прошлого года находится в Бельгии.