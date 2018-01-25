Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1143 RUR   0.0303 GBR   2.4301 TRY   0.4553

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.61 Brent   70.53

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 28 Янв -1° 29 Янв -3°

Внешняя политика 25.01.2018 17:23

ЕСПЧ в 2017г принял 97 решений по Азербайджану

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году поступило 679 заявлений по Азербайджану против 331 заявления в 2016 году, отмечается в сообщении Совета Европы.

Согласно данным отчета ЕСПЧ, в 2017 году в целом, в суд было подано 63,35 тыс. заявлений, что на 19% больше показателя 2016 года.

Европейский суд в 2017 году признал неприемлемыми или вычеркнутыми из списка, подлежащих рассмотрению, 210 заявлений по Азербайджану (в 2016 году - 136). По 97 заявлениям были вынесены решения (в 2016 году - 50).

Кроме этого, по 168 заявлениям информация была доведена до сведения правительства Азербайджана (в 2016 году - 164).

Частота обращений в Страсбург по Азербайджану в 2017 году была сравнительно невысока: этот показатель составил 0,69 заявлений в ЕСПЧ на каждые 10 тыс. человек населения.

Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕСПЧ, ЗАЯВЛЕНИЯ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]