ЕСПЧ в 2017г принял 97 решений по Азербайджану

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году поступило 679 заявлений по Азербайджану против 331 заявления в 2016 году, отмечается в сообщении Совета Европы.
Согласно данным отчета ЕСПЧ, в 2017 году в целом, в суд было подано 63,35 тыс. заявлений, что на 19% больше показателя 2016 года.
Европейский суд в 2017 году признал неприемлемыми или вычеркнутыми из списка, подлежащих рассмотрению, 210 заявлений по Азербайджану (в 2016 году - 136). По 97 заявлениям были вынесены решения (в 2016 году - 50).
Кроме этого, по 168 заявлениям информация была доведена до сведения правительства Азербайджана (в 2016 году - 164).
Частота обращений в Страсбург по Азербайджану в 2017 году была сравнительно невысока: этот показатель составил 0,69 заявлений в ЕСПЧ на каждые 10 тыс. человек населения.
Азербайджан присоединился к Европейской конвенции по правам человека в январе 2001 года.
А.Азизов
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