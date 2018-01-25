В Казахстане взяли под стражу водителей сгоревшего автобуса, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана

Трех водителей автобуса с людьми, сгоревшего в Актюбинской области Казахстана 18 января, взяли под стражу в рамках уголовного дела, которое ведет межрегиональная следственно-оперативная группы Следственного департамента МВД республики, сообщила в четверг областная прокуратура.

По данным прокуратуры, в минувшую среду в вечером все трое были задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления внутренних дел Актобе. Водители подозреваются в совершении преступления по части 4 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Казахстана.

"В ходе следствия установлено, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности, вследствие использования паяльной лампы в салоне автобуса", - говорится в сообщении прокуратуры Актюбинской области.

"Собранными фактическими данными установлена причастность к данному преступлению всех трех водителей автобуса", - отмечается в сообщении.

Надзор по уголовному делу возложен на группу процессуальных прокуроров 1-й Службы, прокуратур Актюбинской и Южно-Казахстанской областей. Ход расследования находится на контроле генеральной прокуратуры и МВД Казахстана.

Как сообщалось, 18 января на трассе Самара - Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Среди выживших - три водителя из Казахстана, а также два пассажира - граждане Узбекистана. Причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем.