Молдавский вице-премьер надеется, что Кишинев через два-три года сможет поднять вопрос о вступлении в ЕС

Вице-премьер Молдавии Юрий Лянкэ заявил, что у Молдовы нет альтернативы евроинтеграции, и через "два-три года" страна должна поднять вопрос о вступлении в Европейский Союз (ЕС).

"Мы должны много работать для того, чтобы восстановить полномасштабный диалог с Евросоюзом на том уровне, который был несколько лет назад. У нас нет другой альтернативы, кроме европейской интеграции. Мы должны сделать так, чтобы через два-три года ставить вопрос о наших перспективах евроинтеграции. Необязательно делать это в рамках "Восточного партнерства", можно и в индивидуальном порядке", - заявил Ю.Лянкэ журналистам в четверг, комментируя итоги своего двухдневного визита в Брюссель.

Он признал, что в Брюсселе "существует озабоченность по поводу возможности изменения курса внешней и внутренней политики Молдавии после парламентских выборов".

"Это может произойти только в том случае, если социалистам удастся получить очень хороший результат, и я надеюсь, что этого не случится. Надеюсь, что благодаря очень четким, последовательным, экономическим, финансовым и социальным действиям мы сможем убедить избирателей, что единственным решением является европейский вектор, а стороны, представляющие этот вектор, имеют вотум доверия. Я надеюсь, что на выборах партии, представляющие проевропейскую ориентацию, получат мандат доверия", - сказал молдавский вице-премьер-министр.

По его словам, в ходе визита в Брюссель удалось "проанализировать общие отношения между Кишиневом и Брюсселем, а также сосредоточиться на ряде секторальных областей. Он отметил, что обсуждал эти вопросы с шестью членами Европейской комиссии.

Отвечая на вопрос о предоставлении Молдавии макрофинансовой помощи со стороны ЕС, Ю.Лянкэ сказал, что проинформировал своих собеседников, как из комитетов, так и из Европарламента о том, что парламент и правительство выполнили первые 10 условий ЕС, необходимых для получения первого транша.

"Следует признать, что есть и политические условия, но мы продвигаемся, есть определенный прогресс. В том, что касается прав человека, есть положительный сдвиг, надеюсь на положительный результат, что позволит в марте получить первый транш. Дальше будем работать, чтобы выполнить условия и для получения следующих траншей", - подчеркнул Ю.Лянкэ.

Как уже сообщал "Интерфакс", в июле 2017 года председатель парламента Андриан Канду заявил, что Молдавия подаст заявление о членстве в Европейском союзе во второй половине нынешнего года или в 2019 году. Вместе с председателями парламентов Украины и Грузии он подписал обращение к руководству Евросоюза и Европарламенту с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении "европейской перспективы" трем странам "Восточного партнерства". Однако, на саммите "Восточного партнерства", который состоялся в ноябре в Брюсселе, эта просьба Кишинева, Киева и Тбилиси не была принята во внимание.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности, вице-председатель Еврокомиссии Федерика Могерини заявила в Брюсселе Юрию Лянкэ, что "руководство ЕС готово поддержать Молдавию, но настаивает на выполнении Кишиневом своих обязательств, взятых после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом".