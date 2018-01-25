Каспар завершит капремонт парома «Дагестан»

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" завершило капитальный ремонт паромного судна "Дагестан", говорится в сообщении общества.

Капремонт проводился на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе.

"В ходе ремонта два вспомогательных двигателя с истекшим сроком годности были заменены на новые марки Hyundai и мощностью 1000 кВт каждый. Также были заменены основные двигатели, системы управления, вспомогательный носовой штурвал, радионавигационное и электрическое оборудование, генераторы, паровой котел", - отмечается в сообщении.

В процессе работ был покрашен корпуса и подводная части судна, а также отремонтированы жилые и служебные помещения.

Паром «Дагестан» был введен в эксплуатацию в 1984 году. Грузоподъемность парома "Дагестан" составляет 2425 тонн. Судно обладает двумя палубами для перевозки автомобилей и вагонов.

В целом, на балансе Каспар находятся 13 паромов.

Н.Аббасова