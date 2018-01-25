Могерини обсудила с министром Турции по европейским делам операцию в Африне

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини встретилась в четверг в Брюсселе с турецким министром по делам ЕС Омером Челиком, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) Могерини и министр Челик обсудили отношения между ЕС и Турцией и последние события в регионе, в частности, конфликт в Сирии и турецкую военную операцию в Африне", - говорится в коммюнике ЕВС.

В Брюсселе указывают на то, что "приверженность Европейского союза открытым и прямым каналам связи с Турцией - страной-кандидатом и ключевым партнером - вновь подтвердилась на этой встрече".

В сообщении ЕВС отмечается, что двусторонние контакты будут продолжены в ходе "различных политических диалогов высокого уровня, в том числе по вопросам внешней политики и секторального сотрудничества".