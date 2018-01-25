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Дальнее зарубежье 25.01.2018 17:47

Могерини обсудила с министром Турции по европейским делам операцию в Африне

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини встретилась в четверг в Брюсселе с турецким министром по делам ЕС Омером Челиком, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) Могерини и министр Челик обсудили отношения между ЕС и Турцией и последние события в регионе, в частности, конфликт в Сирии и турецкую военную операцию в Африне", - говорится в коммюнике ЕВС.

В Брюсселе указывают на то, что "приверженность Европейского союза открытым и прямым каналам связи с Турцией - страной-кандидатом и ключевым партнером - вновь подтвердилась на этой встрече".

В сообщении ЕВС отмечается, что двусторонние контакты будут продолжены в ходе "различных политических диалогов высокого уровня, в том числе по вопросам внешней политики и секторального сотрудничества".

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, МОГЕРИНИ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]