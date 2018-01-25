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Дальнее зарубежье 25.01.2018 17:55

В результате железнодорожной катастрофы в Италии погибли три человека, около 100 ранены

В результате крушения поезда недалеко от Милана погибли три человека, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Все погибшие - женщины. Опознаны двое из трех погибших. Ранее появлялись сообщения о четвертой жертве, однако местные власти его опровергли.

Пострадали порядка 100 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Проезд компании Trenord, в котором находилось порядка 350 пассажиров, направлялся из города Кремона в Милан. Поезд пропал с датчиков около 6.57 утра, когда он находился между городами Пьольтелло и Сеграте. Позднее стало известно, что несколько колес поезда сошли с рельсов, после чего он проехал еще порядка двух километров.

На данный момент операция по извлечению раненых из-под обломков поезда завершена.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КАТАСТРОФА, ЖЕЛДОРОГА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]