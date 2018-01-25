В результате железнодорожной катастрофы в Италии погибли три человека, около 100 ранены

В результате крушения поезда недалеко от Милана погибли три человека, сообщают в четверг итальянские СМИ.

Все погибшие - женщины. Опознаны двое из трех погибших. Ранее появлялись сообщения о четвертой жертве, однако местные власти его опровергли.

Пострадали порядка 100 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Проезд компании Trenord, в котором находилось порядка 350 пассажиров, направлялся из города Кремона в Милан. Поезд пропал с датчиков около 6.57 утра, когда он находился между городами Пьольтелло и Сеграте. Позднее стало известно, что несколько колес поезда сошли с рельсов, после чего он проехал еще порядка двух километров.

На данный момент операция по извлечению раненых из-под обломков поезда завершена.