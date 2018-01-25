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Регион 25.01.2018 20:21

Премьер Грузии подтвердил готовность продолжать конструктивные дискуссии в женевском формате

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заверил в готовности продолжить дискуссии в женевском формате по основным вопросам, сообщает пресс-служба председателя грузинского правительства.

"Грузинская сторона еще раз подтвердила полную готовность продолжить конструктивную и ориентированную на результат дискуссию в женевском формате по основным вопросам, которые служат урегулированию конфликта мирным путем", - говорится в сообщении.

Г.Квирикашвили в четверг обсудил с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье - спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтером Бехлером и спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром вопросы, которые будут включены в повестку дня очередного раунда переговоров, запланированного на 27-28 марта.

Как сообщает пресс-служба, на встрече была особо отмечена важность еще большей активизации формата женевских дискуссий.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЖЕНЕВА, ДИСКУССИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]