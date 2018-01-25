Премьер Грузии подтвердил готовность продолжать конструктивные дискуссии в женевском формате

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заверил в готовности продолжить дискуссии в женевском формате по основным вопросам, сообщает пресс-служба председателя грузинского правительства.
"Грузинская сторона еще раз подтвердила полную готовность продолжить конструктивную и ориентированную на результат дискуссию в женевском формате по основным вопросам, которые служат урегулированию конфликта мирным путем", - говорится в сообщении.
Г.Квирикашвили в четверг обсудил с сопредседателями международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье - спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Гюнтером Бехлером и спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром вопросы, которые будут включены в повестку дня очередного раунда переговоров, запланированного на 27-28 марта.
Как сообщает пресс-служба, на встрече была особо отмечена важность еще большей активизации формата женевских дискуссий.
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