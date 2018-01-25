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Регион 25.01.2018 20:44

Эрдоган прибыл на юг Турции в штаб операции "Оливковая ветвь" - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг на базу, с которой осуществляется командование проводимой на севере Сирии операции "Оливковая ветвь", сообщает агентство "Анадолу".

База расположена на территории граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]