Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг на базу, с которой осуществляется командование проводимой на севере Сирии операции "Оливковая ветвь", сообщает агентство "Анадолу".

База расположена на территории граничащей с Сирией турецкой провинции Хатай.