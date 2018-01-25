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25.01.2018 21:50

Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты ближе к ядерной полуночи

Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на полминуты вперед и теперь показывают 23:58, говорится в Бюллетене ядерных исследований, издающимся университетом Чикаго.

Наибольшие риски в 2017 году наблюдались именно в ядерной сфере, отмечают авторы бюллетеня. Слова и провокационные действия США и Северной Кореи ведут к растущей вероятности случайного начала ядерной войны, говорится в комментарии.

"Но опасения, связанные с Корейским полуостровом, стали не единственными факторами риска в 2017 году: США и Россия сохраняют разногласия; продолжаются военные учения вдоль границ НАТО, подрывается Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, модернизируются ядерные арсеналы обеих стран, стороны отказываются от переговоров о контроле над вооружениями", - говорится в бюллетене.

Также ученые указывают на напряженность в АТР, в частности по вопросу Южно-Китайского моря и в сфере отношений Китая и США.

Авторы бюллетеня отмечают и климатические риски, в частности, неустойчивость снижения выбросов углекислого газа.

В сфере современных технологий создатели "часов Судного дня" отмечают, что страны пытаются использовать информационные технологии в качестве оружия, чтобы, например, повлиять на выборы.

Ранее в таком положении стрелки часов находились единственный раз, в 1953 году, в период, когда СССР и США активно работали над термоядерным оружием.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от ядерной полуночи стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 15 нобелевских лауреатов. По словам авторов бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".

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Тэги: МИР, ВОЙНА, УЧЕНЫЕ, ЧАСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]