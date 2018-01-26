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Дальнее зарубежье 26.01.2018 11:31

Глава Минобороны Великобритании заподозрил РФ в намерении подорвать инфраструктуру страны с целью посеять хаос

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью британской газете "Дейли телеграф" заявил, что Россия якобы исследует организацию работы жизненно важных объектов инфраструктуры страны и их связи с континентальной Европой для того, чтобы посеять "панику и хаос".

"Почему они фотографируют и следят за электростанциями, почему они наблюдают за системами, по которым в нашу страну поступает большое количество электричества и энергии? Они наблюдают за ними, поскольку это пути, посредством которых можно навредить Британии", - сообщил он.

По его словам, все более настойчивый Кремль пытается предпринять такие действия, которые "любая другая страна посчитала бы полностью неприемлемыми". Глава оборонного ведомства заявил, что подозревает РФ в намерении "нанести ущерб экономике, подорвать инфраструктуру, что вызовет тысячи смертей - создать всеобщий хаос внутри страны".

"Если мы потеряем наши системы снабжения, три миллиона домохозяйств останутся без электричества. Через несколько лет от них будет зависеть восемь миллионов домохозяйств. Можете ли вы себе представить, какой хаос это может повлечь? То, что они могли бы сделать, - это посеять хаос и отступить", - сказал министр.

"Это реальная угроза, которая, как я считаю, стоит перед нашей страной сейчас", - отметил Г.Уильямсон.

Само издание при этом напоминает, что высказывания министра прозвучали в тот момент, когда оборонное ведомство Великобритании приступает к утверждению оборонной политики - процесс продлится пять месяцев - и пытается добиться выделения более значительных средств для того, чтобы избежать сокращений в вооруженных силах.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]