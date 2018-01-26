Госдеп США раскритиковал планы продажи российских истребителей Мьянме

Официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт осудила готовящуюся сделку между Россией и Мьянмой о продаже истребителей Су-30, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Это хороший пример того, какие проблемы доставляют нам некоторые страны", - заявила Х.Нойерт, уточнив, что продажа оружия бирманскому правительству на фоне кризиса с народностю рохинджа в стране может только усугубить ситуацию.

"Казалось бы, что это тот случай, когда Россия могла бы проявить солидарность и оказать гуманитарную помощь вместо того, чтобы потенциально обострять ситуацию за счет продажи оружия", - заявила Х.Нойерт.

22 января стало известно, что правительство Мьянмы достигло договоренности с Москвой о покупке шести многоцелевых истребителей Су-30, а также заинтересовалось покупкой морской и наземной военной техники. "В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30... Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства ", - заявлял в минувший понедельник замминистра обороны Александр Фомин.