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Дальнее зарубежье 26.01.2018 11:13

Госдеп США раскритиковал планы продажи российских истребителей Мьянме

Официальный представитель государственного департамента США Хизер Нойерт осудила готовящуюся сделку между Россией и Мьянмой о продаже истребителей Су-30, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Это хороший пример того, какие проблемы доставляют нам некоторые страны", - заявила Х.Нойерт, уточнив, что продажа оружия бирманскому правительству на фоне кризиса с народностю рохинджа в стране может только усугубить ситуацию.

"Казалось бы, что это тот случай, когда Россия могла бы проявить солидарность и оказать гуманитарную помощь вместо того, чтобы потенциально обострять ситуацию за счет продажи оружия", - заявила Х.Нойерт.

22 января стало известно, что правительство Мьянмы достигло договоренности с Москвой о покупке шести многоцелевых истребителей Су-30, а также заинтересовалось покупкой морской и наземной военной техники. "В ходе визита министра обороны России достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30... Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства ", - заявлял в минувший понедельник замминистра обороны Александр Фомин.

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Тэги: США, РОССИЯ, МЬЯНМА, ИСТРЕБИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]