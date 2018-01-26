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Регион 26.01.2018 11:43

Спикер палаты представителей конгресса США заявил о необходимости дополнительных санкций в отношении Ирана

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан в ходе визита в ОАЭ заявил о необходимости сдерживания Ирана, сообщают в пятницу западные СМИ.

П.Райан отметил, что ядерная сделка с Ираном не должна расторгаться, но требуются дополнительные экономические санкции в отношении Тегерана, чтобы сдержать "иранскую угрозу".

Он также указал на опасность иранской ракетной программы и "коридора в Сирию", по которому власти Ирана поставляют правительству Башара Асада военную технику и оказывают экономическую поддержку.

"Это реальная угроза для вас (для ОАЭ), это реальная угроза для Саудовской Аравии. Я хочу, чтобы вы знали, что мы рассматриваем эти угрозы в таком же свете, в каком и вы", - заявил П.Райан в Дипломатической академии ОАЭ.

При этом он пообещал, что "конгресс не допустит ошибок прошлого".

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Тэги: США, КОНГРЕССМЕН, ИРАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]