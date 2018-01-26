Спикер палаты представителей конгресса США заявил о необходимости дополнительных санкций в отношении Ирана

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан в ходе визита в ОАЭ заявил о необходимости сдерживания Ирана, сообщают в пятницу западные СМИ.

П.Райан отметил, что ядерная сделка с Ираном не должна расторгаться, но требуются дополнительные экономические санкции в отношении Тегерана, чтобы сдержать "иранскую угрозу".

Он также указал на опасность иранской ракетной программы и "коридора в Сирию", по которому власти Ирана поставляют правительству Башара Асада военную технику и оказывают экономическую поддержку.

"Это реальная угроза для вас (для ОАЭ), это реальная угроза для Саудовской Аравии. Я хочу, чтобы вы знали, что мы рассматриваем эти угрозы в таком же свете, в каком и вы", - заявил П.Райан в Дипломатической академии ОАЭ.

При этом он пообещал, что "конгресс не допустит ошибок прошлого".