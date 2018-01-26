Трамп считает, что Мэй могла бы стать новым Черчиллем - газета

Президент США Дональд Трамп заявил британскому премьер-министру Терезе Мэй, что она могла бы стать Уинстоном Черчиллем нового поколения, пишет в пятницу газета "Дейли телеграф" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, подобное сравнение американский лидер сделал в ходе телефонного разговора с британским премьером 19 декабря 2017 года.
"Вы могли бы быть Черчиллем этого поколения", - приводит газета слова Д.Трампа.
По информации собеседников издания, которым известны детали телефонной беседы двух лидеров, это высказывание последовало после того, как Т.Мэй отметила, что, согласно вышедшей на Би-би-си в 2002 году телепрограмме о выдающихся личностях в истории Великобритании, величайшим британцем был признан У.Черчилль.
В свою очередь Д.Трамп рассказал главе британского правительства, что недавно посмотрел фильм "Темные времена", повествующий о У.Черчилле на посту премьер-министра Великобритании в первые месяцы Второй мировой войны, и порекомендовал ей тоже посмотреть это кинокартину.
Информацию о том, что в ходе разговора Д.Трамп действительно сравнил Т.Мэй с У.Черчиллем, подтвердили как источники в Белом доме, так и на Даунинг-стрит, отмечает "Дейли телеграф".
У.Черчилль возглавлял британское правительство в периоды с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. Он скончался 24 января 1965 года.
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