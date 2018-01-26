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Дальнее зарубежье 26.01.2018 12:14

СБ ООН изучит обломки ракеты, которую йеменские боевики получили якобы из Ирана

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник направятся в Вашингтон, чтобы изучить обломки баллистической ракеты, которая, по утверждению американских дипломатов, была сделана в Иране и передана боевикам в Йемене для запуска по аэропорту в Эр-Рияде, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

Также постпреды стран-членов СБ ООН встретятся с президентом США Дональдом Трампом, который планирует обсудить с дипломатами международную реакцию на поведение Тегерана.

В декабре 2017 года постпред США при ООН Никки Хэйли представила "неопровержимые доказательства" того, что Иран поставляет оружие хуситам в Йемене.

Она сообщила, что США удалось получить обломки ракеты, сбитой саудовскими системами ПРО. Также Н.Хэйли представила другие фрагменты оружия, якобы изготовленные в Иране, в том числе фрагменты противотанковой ракеты и дронов.

По данным американской экспертизы, баллистическая ракета была произведена иранскими специалистами, а ее обломки являются неоспоримым доказательством того, что Иран нарушил эмбарго о продаже оружия хуситам.

Иран отрицает любые сделки по продаже оружия боевикам в Йемене.

Эксперты ООН ранее изучали представленные фрагменты и отметили схожесть их происхождения, однако не смогли сделать однозначный вывод о том, что оружие было произведено в Иране.

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Тэги: ООН, ИРАН, РАКЕТА, ЭКСПЕРТИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]