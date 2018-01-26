СБ ООН изучит обломки ракеты, которую йеменские боевики получили якобы из Ирана

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник направятся в Вашингтон, чтобы изучить обломки баллистической ракеты, которая, по утверждению американских дипломатов, была сделана в Иране и передана боевикам в Йемене для запуска по аэропорту в Эр-Рияде, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

Также постпреды стран-членов СБ ООН встретятся с президентом США Дональдом Трампом, который планирует обсудить с дипломатами международную реакцию на поведение Тегерана.

В декабре 2017 года постпред США при ООН Никки Хэйли представила "неопровержимые доказательства" того, что Иран поставляет оружие хуситам в Йемене.

Она сообщила, что США удалось получить обломки ракеты, сбитой саудовскими системами ПРО. Также Н.Хэйли представила другие фрагменты оружия, якобы изготовленные в Иране, в том числе фрагменты противотанковой ракеты и дронов.

По данным американской экспертизы, баллистическая ракета была произведена иранскими специалистами, а ее обломки являются неоспоримым доказательством того, что Иран нарушил эмбарго о продаже оружия хуситам.

Иран отрицает любые сделки по продаже оружия боевикам в Йемене.

Эксперты ООН ранее изучали представленные фрагменты и отметили схожесть их происхождения, однако не смогли сделать однозначный вывод о том, что оружие было произведено в Иране.