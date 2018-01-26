Трамп в июне 2017г распорядился уволить спецпрокурора Мюллера по делу РФ, однако не смог реализовать это решение - СМИ

Президент США Дональд Трамп в июне 2017 года отдал распоряжение об увольнении спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, сообщает газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на свои источники, знакомые с этой темой.
По информации издания, позднее президенту пришлось отменить это решение. Против распоряжения Д.Трампа выступил главный юрист Белого дома Дональд Макган, который угрожал подать в отставку, если решению президента будет дан ход.
Со своей стороны Д.Трамп причинами для увольнения Р.Мюллера назвал конфликт интересов, который препятствовал бы непредвзятости спецпрокурора относительно расследования вмешательства РФ, отмечает газета.
"Нью-Йорк таймс" отмечает, что о попытке Д.Трампа уволить Р.Мюллера стало известно впервые.
Официальных комментариев со стороны представителей Р.Мюллера пока не последовало.
В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Р.Мюллера.
Накануне агентство "Блумберг" со ссылкой на источники сообщало, что Р.Мюллер планирует в ближайшие недели провести разговор с Д.Трампом в рамках этого расследования. Сам Д.Трамп ранее заявил о готовности дать под присягой показания Р.Мюллеру.
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