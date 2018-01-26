ГЭС Тахтакерпю в 2017г увеличила выработку на 29,5%

Гидроэлектростанция (ГЭС) «Тахтакерпю» в 2017 году выработала 68,5 млн кВт/час электроэнергии, что на 29,5% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении АО «Азерэнержи».
При этом, в декабре на станции было выработано около 3,5 млн кВт/час электроэнергии.
Малая ГЭС «Тахтакерпю» мощностью 25 МВт была введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года в Девечинском районе Азербайджана. Станция состоит из трех агрегатов и расположена в верхней части водохранилища Тахтакерпю.
Н.Аббасова
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