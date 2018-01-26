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ТЭК 26.01.2018 11:36

ГЭС Тахтакерпю в 2017г увеличила выработку на 29,5%

Гидроэлектростанция (ГЭС) «Тахтакерпю» в 2017 году выработала 68,5 млн кВт/час электроэнергии, что на 29,5% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении АО «Азерэнержи».

При этом, в декабре на станции было выработано около 3,5 млн кВт/час электроэнергии.

Малая ГЭС «Тахтакерпю» мощностью 25 МВт была введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года в Девечинском районе Азербайджана. Станция состоит из трех агрегатов и расположена в верхней части водохранилища Тахтакерпю.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]