ГЭС Тахтакерпю в 2017г увеличила выработку на 29,5%

Гидроэлектростанция (ГЭС) «Тахтакерпю» в 2017 году выработала 68,5 млн кВт/час электроэнергии, что на 29,5% больше показателя 2016 года, говорится в сообщении АО «Азерэнержи».

При этом, в декабре на станции было выработано около 3,5 млн кВт/час электроэнергии.

Малая ГЭС «Тахтакерпю» мощностью 25 МВт была введена в эксплуатацию в сентябре 2013 года в Девечинском районе Азербайджана. Станция состоит из трех агрегатов и расположена в верхней части водохранилища Тахтакерпю.

Н.Аббасова