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Внешняя политика 26.01.2018 11:41

Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана на родину

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев в составе 43 человек вернулась из Афганистана на родину, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Военнослужащие, действующие в составе не боевой миссии «Решительная поддержка» НАТО в Афганистане, вернулись на родину в соответствии с планом ротации.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИРОТВОРЦЫ, РОТАЦИЯ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]