Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана на родину

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев в составе 43 человек вернулась из Афганистана на родину, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Военнослужащие, действующие в составе не боевой миссии «Решительная поддержка» НАТО в Афганистане, вернулись на родину в соответствии с планом ротации.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде