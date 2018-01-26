Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана на родину

Группа азербайджанских военнослужащих-миротворцев в составе 43 человек вернулась из Афганистана на родину, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
Военнослужащие, действующие в составе не боевой миссии «Решительная поддержка» НАТО в Афганистане, вернулись на родину в соответствии с планом ротации.
Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана.
Ф.Исазаде
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