Трамп пообещал помощь Лондону при появлении какой-либо угрозы для Великобритании

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телеканалу Ай-Ти-Ви, что США готовы прийти на помощь Великобритании в случае возникновения какой-либо угрозы для этой страны.

"Я очень сильно поддерживаю вас (Великобританию - ИФ) в военной области; я имею в виду, что мы придем защищать вас, если что-нибудь произойдет, и будем надеяться, что ничего не случится", - сказал американский президент "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Кроме этого, Д.Трамп заявил о своих хороших отношениях с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и добавил, что "во многом" поддерживает ее действия и слова.

Полная версия интервью Д.Трампа выйдет в эфир в это воскресенье.