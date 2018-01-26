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Дальнее зарубежье 26.01.2018 13:01

Трамп заявил о готовности извиниться перед британцами за "ретвиты" сообщений антимусульманской направленности

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телеканалу Ай-Ти-Ви, что он не хотел оскорблять британцев, публикуя на своей странице антимусульманские материалы ультраправой британской организации British First, и выразил готовность принести извинения.

"Я ничего не знаю о них (о British First - ИФ)... Вот что: если вы мне скажете, что это плохие люди и ужасные расисты, я, конечно готов извиниться, если вы этого хотите от меня", - сказал американский президент "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Д.Трамп подчеркнул, что не имеет ничего против Великобритании, поскольку он очень любит эту страну.

Полная версия интервью Д.Трампа выйдет в эфир в воскресенье 28 января.

В ноябре 2017 года Д.Трамп опубликовал три сообщения заместителя лидера Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в "Твиттере".

В этих сообщениях содержатся видеозаписи, которые, согласно "Твиттеру", могут носить деликатный характер. Видео озаглавлены "Группа исламистов сталкивает подростка с крыши и забивает его до смерти", "Мусульманин разрушает статую Девы Марии" и "Мусульманский иммигрант бьет голландского мальчика на костылях".

Американские и британские СМИ отмечали, что "антимусульманские" публикации в "Твиттере" президента вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как и некоторые члены британского парламента, также раскритиковали Д.Трампа за эти действия в "Твиттере".

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИЗВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]