Президент США Дональд Трамп заявил в интервью британскому телеканалу Ай-Ти-Ви, что он не хотел оскорблять британцев, публикуя на своей странице антимусульманские материалы ультраправой британской организации British First, и выразил готовность принести извинения.
"Я ничего не знаю о них (о British First - ИФ)... Вот что: если вы мне скажете, что это плохие люди и ужасные расисты, я, конечно готов извиниться, если вы этого хотите от меня", - сказал американский президент "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.
Д.Трамп подчеркнул, что не имеет ничего против Великобритании, поскольку он очень любит эту страну.
Полная версия интервью Д.Трампа выйдет в эфир в воскресенье 28 января.
В ноябре 2017 года Д.Трамп опубликовал три сообщения заместителя лидера Britain First Джейды Франсен на своей официальной странице в "Твиттере".
В этих сообщениях содержатся видеозаписи, которые, согласно "Твиттеру", могут носить деликатный характер. Видео озаглавлены "Группа исламистов сталкивает подростка с крыши и забивает его до смерти", "Мусульманин разрушает статую Девы Марии" и "Мусульманский иммигрант бьет голландского мальчика на костылях".
Американские и британские СМИ отмечали, что "антимусульманские" публикации в "Твиттере" президента вызвали резкую негативную реакцию со стороны британской общественности. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как и некоторые члены британского парламента, также раскритиковали Д.Трампа за эти действия в "Твиттере".
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