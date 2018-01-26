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СНГ 26.01.2018 13:14

Второй день поиска пропавшего в Японском море судна не дал результатов

Авиация, задействованная в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", приостановила работу до субботы, поиск продолжают морские суда.

"Поиск с воздуха в пятницу вели самолет Бе-200 МЧС России и самолет Тихоокеанского флота Ан-26. На акватории были задействованы спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и теплоход "Fesco Диомид". В ходе поисков ничего не обнаружено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток Федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" Николай Пирожков.

Ночью суда продолжат поиски. В субботу с рассветом, если позволит погода, работу в районе поисков возобновит авиация.

Н.Пирожков отметил, что поисково-спасательная операция ведется в сложных погодных условиях.

"Поиск осложняет непогода. Скорость ветра - до 33 м/с, высота волн - до пяти метров. Температура воды - плюс два градуса", - сказал он.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что в ходе поисковой операции обследовано почти 7,3 тыс. кв. км морской акватории, из которых 5,82 тыс. кв. км - авиацией и более 1,4 тыс. км - морскими судами.

"По результатам поиска обнаружены: радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. Была начата поисково-спасательная операция.

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Тэги: РОССИЯ, ПРИМОРЬЕ, ПОИСК, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]