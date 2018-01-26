Второй день поиска пропавшего в Японском море судна не дал результатов

Авиация, задействованная в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", приостановила работу до субботы, поиск продолжают морские суда.
"Поиск с воздуха в пятницу вели самолет Бе-200 МЧС России и самолет Тихоокеанского флота Ан-26. На акватории были задействованы спасательное судно "Спасатель Заборщиков" и теплоход "Fesco Диомид". В ходе поисков ничего не обнаружено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" начальник морского спасательно-координационного центра Владивосток Федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" Николай Пирожков.
Ночью суда продолжат поиски. В субботу с рассветом, если позволит погода, работу в районе поисков возобновит авиация.
Н.Пирожков отметил, что поисково-спасательная операция ведется в сложных погодных условиях.
"Поиск осложняет непогода. Скорость ветра - до 33 м/с, высота волн - до пяти метров. Температура воды - плюс два градуса", - сказал он.
В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что в ходе поисковой операции обследовано почти 7,3 тыс. кв. км морской акватории, из которых 5,82 тыс. кв. км - авиацией и более 1,4 тыс. км - морскими судами.
"По результатам поиска обнаружены: радиобуй, полузатонувшая бочка, швартовые концы, два спасательных жилета, два спасательных круга и бытовой мусор", - говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, рыболовное судно "Восток", на борту которого находились 20 моряков, подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья в Японском море. Была начата поисково-спасательная операция.
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