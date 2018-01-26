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Внешняя политика 26.01.2018 12:53

Глава ПА ОБСЕ посетит в 2018 году Азербайджан

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что в 2018 году посетит Азербайджан.

«В ходе визита будет обсуждаться, в частности, вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказал Г.Церетели в ходе выступления в постоянном совете организации.

По его словам, на данный момент международный секретариат ПА ОБСЕ ведет подготовку визита в Азербайджан.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПА/ОБСЕ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]