Глава ПА ОБСЕ посетит в 2018 году Азербайджан

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что в 2018 году посетит Азербайджан.

«В ходе визита будет обсуждаться, в частности, вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - сказал Г.Церетели в ходе выступления в постоянном совете организации.

По его словам, на данный момент международный секретариат ПА ОБСЕ ведет подготовку визита в Азербайджан.

Ф.Исазаде