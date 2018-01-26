Правительство Венесуэлы объявило "персона нон-грата" посла Испании в Каракасе Хесуса Сильву Фернандеса, сообщает в пятницу испанская газета "Паис".

Издание приводит выдержки из распространенного накануне коммюнике венесуэльского МИДа, в котором указывается на "постоянные агрессивные действия и непрекращающиеся акты вмешательства во внутренние дела" Венесуэлы со стороны Испании.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил факт выдворения испанского посла. Ожидается, что в пятницу испанский МИД передаст правительству страны предложения "принять пропорциональные меры взаимности".

"Паис" напоминает, что в среду Каракас отозвал для консультаций посла в Мадриде, объяснив этот шаг тем, что и испанское правительство несет ответственность за недавно принятый новый пакет санкций ЕС в отношении Венесуэлы.