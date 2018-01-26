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Дальнее зарубежье 26.01.2018 13:29

Посол Испании в Венесуэле объявлен "персона нон-грата"

Правительство Венесуэлы объявило "персона нон-грата" посла Испании в Каракасе Хесуса Сильву Фернандеса, сообщает в пятницу испанская газета "Паис".

Издание приводит выдержки из распространенного накануне коммюнике венесуэльского МИДа, в котором указывается на "постоянные агрессивные действия и непрекращающиеся акты вмешательства во внутренние дела" Венесуэлы со стороны Испании.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил факт выдворения испанского посла. Ожидается, что в пятницу испанский МИД передаст правительству страны предложения "принять пропорциональные меры взаимности".

"Паис" напоминает, что в среду Каракас отозвал для консультаций посла в Мадриде, объяснив этот шаг тем, что и испанское правительство несет ответственность за недавно принятый новый пакет санкций ЕС в отношении Венесуэлы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ИСПАНИЯ, ПОСОЛ, ВЫДВОРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]