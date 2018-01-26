Абашидзе назвал позицию Москвы опасной для реализации российско-грузинского соглашения о таможенном мониторинге

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил, что для Тбилиси "совершенно неприемлемы" заявления со стороны замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, касающиеся оформленного в 2011 году российско-грузинского соглашения о мониторинге грузооборота.

"Это совершенно неприемлемо и создаст реальную опасность реализации данного договора", - заявил З.Абашидзе журналистам в пятницу, комментируя опубликованное накануне интервью Г.Карасина российскому изданию "Коммерсант".

По словам спецпредставителя грузинского премьера, в соглашении ни о каких таможенных границах речь не идет.

"В декабре прошлого года грузинская сторона уже оформила соответствующий контракт с швейцарской компанией, чем мы вновь подтвердили наш конструктивный подход. Так что сейчас российская сторона должна сделать соответствующий шаг", - сказал З.Абашидзе.

Спецпредставитель главы грузинского правительства отметил, что, к сожалению, в интервью Г.Карасина "мы прочли такие интерпретации, связанные с соглашением от 2011 года, которые однозначно противоречат принципам и сути данного соглашения".

"В частности, он говорит о так называемых таможенных границах между Грузией и Абхазией, а также между Грузией и Цхинвальским регионом, тогда как ни о каких таможенных границах не может идти речь. Разговор идет о терминалах, которые должны быть расположены на входе и выходе в определенных соглашением от 2011 года торговых коридорах", - заявил З.Абашидзе.

Грузинский дипломат подчеркнул, что это соглашение между правительствами Грузии и России и там "нигде не упоминаются Абхазия и так называемая Южная Осетия".

Спецпредставитель премьера Грузии напомнил также, что в обязанности швейцарской частной компании входит только учет тех грузов, которые в рамах международной торговли передвигаются в данных коридорах. "А то, какие грузы пройдут в этих коридорах, это будет решать грузинская сторона в соответствии с нашим законодательством", - заявил З.Абашидзе, подчеркнув, что "иная интерпретация этого механизма никак не допустима".

В интервью "Коммерсанту" замглавы МИД РФ пояснил точку зрения российской стороны о том, где проходит таможенная граница Грузии.

"В этом международном договоре обозначены точные географические координаты мест, отведенных для грузинской таможенной службы. Это район Казбеги на границе с Россией, место южнее реки Ингури (за которой начинается территория Республики Абхазия) и окрестности Гори (вблизи границы с Республикой Южная Осетия), - сказал Г.Карасин.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли" между правительствами Грузии и РФ было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг передвижения грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках.