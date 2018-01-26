Эрдоган обещает продолжать операцию на севере Сирии до гибели последнего террориста

Военная операция Турции на севере Сирии продлится до тех пор, пока в этой стране не будет уничтожен последний террорист, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на расширенном заседании представителей Партии справедливости и развития в турецких провинциях.
В прошлую субботу Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском кантоне Африн против курдов из Партии демократического союза (ПДС) и ее военного крыла - "Отрядов народной самообороны", которых Анкара считает террористическими группировками.
По словам президента Турции, операция "Оливковая ветвь" продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные в ее рамках цели и расширится до границы с Ираком.
"Далее последует операция по очистке от террористов района Манбидж, как и было обещано. Пусть никто не беспокоится по этому поводу, потому что истинными хозяевами Манбиджа являются не террористы, а арабы. Затем операция расширится до границы с Ираком, а борьба продолжится до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", - сказал Р.Т.Эрдоган.
"Кое-кто призывает нас быстро, в кратчайшие сроки завершить операцию. Я лично по телефону сказал им, что если бы Турция использовала всю свою военную мощь - танки, артиллерию, самолеты, вертолеты, то эта операция завершилась бы за несколько дней. Но для нас важна не только безопасность наших военных, но и безопасность местного населения, которое противник использует в качестве живого щита", - сказал президент Турции.
"Турция не пытается оккупировать Африн, а, наоборот, намерена очистить этот район от террористов и создать необходимые условия для мирной жизни местного населения", - подчеркнул президент, которого цитируют турецкие СМИ.
Р.Т.Эрдоган отметил необходимость совместной борьбы с терроризмом. По его словам, в противном случае Турция будет вынуждена бороться с террористами самостоятельно.
"Больше всего Анкару расстраивает тот факт, что террористы ПДС и Рабочей партии Курдистана открыто действуют в регионе благодаря поддержке США. Чем это объяснить? Президент США Дональд Трамп недоволен якобы излишней критикой Анкары. Турция и США - стратегические партнеры. Но разве так поступают стратегические партнеры?" - заметил глава государства.
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