Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин

Правительство Азербайджана в 2018 году продолжит выделять из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем и на модернизацию армии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

"В госбюджете Азербайджана на 2018 году удельный вес расходов на усиление национальной безопасности и обороноспособности, а также на укрепление материально-технической базы, составляет 13,6%. За счет средств госбюджета в 2018 году будет осуществлена покупка важных стратегических оборонных систем и модернизация азербайджанской армии", - отметили в Минфине.

В финансовом ведомстве считают, что выделение средств на эти цели позволит повысить уровень обороноспособности страны, укрепить границы страны, улучшить социальное положение военнослужащих, улучшить материально-техническую базу армии, а также содействовать развитию военно-промышленного потенциала.

Расходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утверждены на уровне 21,047 млрд манатов.

А.Азизов