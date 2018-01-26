Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин

Правительство Азербайджана в 2018 году продолжит выделять из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем и на модернизацию армии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.
"В госбюджете Азербайджана на 2018 году удельный вес расходов на усиление национальной безопасности и обороноспособности, а также на укрепление материально-технической базы, составляет 13,6%. За счет средств госбюджета в 2018 году будет осуществлена покупка важных стратегических оборонных систем и модернизация азербайджанской армии", - отметили в Минфине.
В финансовом ведомстве считают, что выделение средств на эти цели позволит повысить уровень обороноспособности страны, укрепить границы страны, улучшить социальное положение военнослужащих, улучшить материально-техническую базу армии, а также содействовать развитию военно-промышленного потенциала.
Расходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утверждены на уровне 21,047 млрд манатов.
А.Азизов
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