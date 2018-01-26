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Внутренняя политика 26.01.2018 14:01

Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин

Правительство Азербайджана в 2018 году продолжит выделять из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем и на модернизацию армии, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве финансов.

"В госбюджете Азербайджана на 2018 году удельный вес расходов на усиление национальной безопасности и обороноспособности, а также на укрепление материально-технической базы, составляет 13,6%. За счет средств госбюджета в 2018 году будет осуществлена покупка важных стратегических оборонных систем и модернизация азербайджанской армии", - отметили в Минфине.

В финансовом ведомстве считают, что выделение средств на эти цели позволит повысить уровень обороноспособности страны, укрепить границы страны, улучшить социальное положение военнослужащих, улучшить материально-техническую базу армии, а также содействовать развитию военно-промышленного потенциала.

Расходы госбюджета Азербайджана на 2018 год утверждены на уровне 21,047 млрд манатов.

А.Азизов

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ВООРУЖЕНИЕ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]