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Дальнее зарубежье 26.01.2018 14:27

Под командованием Ирана в Сирии находятся более 80 тыс. бойцов - представитель Израиля в ООН

Постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что готов озвучить "секретные данные, свидетельствующие о степени военного присутствия Ирана в Сирии", сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"В Сирии около 82 тыс. бойцов напрямую подчиняются иранским властям", - сказал Д.Данон, выступая на сессии СБ ООН.

По его словам, в это число входят три тысячи солдат иранского Корпуса стражей Исламской революции, три тысячи боевиков шиитского движения "Хезболла", и 10 тыс. бойцов "экстремистских шиитских организаций, рекрутированных со всего Ближнего Востока, включая Ирак, Афганистан и Пакистан".

Кроме того, пояснил представитель Израиля, Иран "напрямую командует" 60 тыс. сирийских солдат.

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Тэги: ООН, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]