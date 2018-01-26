Под командованием Ирана в Сирии находятся более 80 тыс. бойцов - представитель Израиля в ООН

Постпред Израиля при ООН Дани Данон заявил, что готов озвучить "секретные данные, свидетельствующие о степени военного присутствия Ирана в Сирии", сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.
"В Сирии около 82 тыс. бойцов напрямую подчиняются иранским властям", - сказал Д.Данон, выступая на сессии СБ ООН.
По его словам, в это число входят три тысячи солдат иранского Корпуса стражей Исламской революции, три тысячи боевиков шиитского движения "Хезболла", и 10 тыс. бойцов "экстремистских шиитских организаций, рекрутированных со всего Ближнего Востока, включая Ирак, Афганистан и Пакистан".
Кроме того, пояснил представитель Израиля, Иран "напрямую командует" 60 тыс. сирийских солдат.
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