Президент США Дональд Трамп опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он якобы в июне 2017 года отдавал распоряжение об увольнении спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

"Фейковые новости, друзья, фейковые новости. Типичные фейковые истории "Нью-Йорк таймс", - сказал президент журналистам "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее о неудачной попытке Д.Трампа уволить спецпрокурора Р.Мюллера сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в итоге президенту пришлось отменить решение об увольнении. Против распоряжения Д.Трампа выступил главный юрист Белого дома Дональд Макган, который угрожал подать в отставку, если решению президента будет дан ход.

Со своей стороны Д.Трамп причинами для увольнения Р.Мюллера назвал конфликт интересов, который препятствовал бы непредвзятости спецпрокурора относительно расследования вмешательства РФ, отмечала газета.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Р.Мюллера.