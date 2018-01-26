Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 28 Янв -3° 29 Янв -3°

Дальнее зарубежье 26.01.2018 14:47

Трамп назвал "фейковыми новостями" информацию о попытке уволить спецпрокурора Мюллера в 2017 года

Президент США Дональд Трамп опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он якобы в июне 2017 года отдавал распоряжение об увольнении спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года.

"Фейковые новости, друзья, фейковые новости. Типичные фейковые истории "Нью-Йорк таймс", - сказал президент журналистам "на полях" Всемирного экономического форума в Давосе.

Ранее о неудачной попытке Д.Трампа уволить спецпрокурора Р.Мюллера сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в итоге президенту пришлось отменить решение об увольнении. Против распоряжения Д.Трампа выступил главный юрист Белого дома Дональд Макган, который угрожал подать в отставку, если решению президента будет дан ход.

Со своей стороны Д.Трамп причинами для увольнения Р.Мюллера назвал конфликт интересов, который препятствовал бы непредвзятости спецпрокурора относительно расследования вмешательства РФ, отмечала газета.

В настоящее время ряд комитетов конгресса США ведет расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Аналогичную работу ведет команда под руководством спецпрокурора Р.Мюллера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, СПЕЦПРОКУРОР, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Трамп пообещал помощь Лондону при появлении какой-либо угрозы для Великобритании Трамп в июне 2017г распорядился уволить спецпрокурора Мюллера по делу РФ, однако не смог реализовать это решение - СМИ Трамп считает, что Мэй могла бы стать новым Черчиллем - газета Трамп, в отличие от своего министра финансов, увидел сильный доллар Трамп в телефонных разговорах с Мэй часто перебивает ее и не дает высказаться - агентство Президент США готов дать показания под присягой спецпрокурору Мюллеру по "российскому делу", что сговора не было - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]