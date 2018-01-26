В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли два человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали еще семь человек.
За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 123 преступлений, 32 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 15 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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