В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли два человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана шести дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали еще семь человек.

За минувшие сутки на территории республики было зафиксировано 123 преступлений, 32 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 15 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 17 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде