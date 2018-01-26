Китай официально заявил о намерении создать Полярный Шелковый путь в Арктике

Китай в пятницу официально объявил о намерении развивать инициативу "Полярного Шелкового пути" в Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона.
В пятницу пресс-канцелярия Госсовета КНР обнародовала первую Белую книгу об арктической политике Китая, в которой говорится, что Пекин является важной заинтересованной стороной в делах Арктики.
Китай не имеет территорий в Арктике, но Госсовет отмечает его "географическую близость" к полярным областям.
"Полярный Шелковый путь" будет частью более широкой китайской программы "Пояс и путь" (Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь 21-го века).
Использование морских путей и природных ресурсов Арктики может оказать огромное влияние на энергетическую стратегию и экономическое развитие Китая, который входит в число мировых лидеров в сфере внешней торговли и является крупнейшим потребителем энергоносителей в мире. Северный морской путь позволит Китаю быстрее доставлять грузы в Европу морем, чем 48 дней, который сейчас в среднем занимает дорога из северных портов КНР в Роттердам через Суэцкий канал, пишет Financial Times. В прошлом году российский арктический танкер-газовоз Christophe de Margerie ("Кристоф де Маржери") добрался из Норвегии в Южную Корею без сопровождения ледоколом, и путь занял всего 15 суток.
Среди китайских грузовых судов первым Северный морской путь (Северо-Восточный проход) в 2013 году освоил Yong Sheng, принадлежащий Cosco Shipping. Летом 2017 года этим маршрутом прошли еще шесть китайских судов.
В сентябре китайское исследовательское судно Xue Long впервые осуществило рейс Северо-Западным проходом вдоль северного побережья Канады, сократив время в пути из Нью-Йорка в Шанхай на семь суток по сравнению с маршрутом через Панамский канал.
"Природные условия Арктики и их изменения оказывают непосредственное влияние на климатическую систему и экологическую среду Китая, на экономические интересы Китая в областях рыболовства, сельского и лесного хозяйства и интересы на море", - цитирует Белую книгу агентство "Синьхуа".
Китай является одним из 13 государств-наблюдателей при Арктическом совете и принимает активное участие в решении трансрегиональных и глобальных проблем в Арктике, особенно в таких областях, как изменения климата, окружающая среда, научные исследования, использование фарватеров, разведка и эксплуатация природных ресурсов, безопасность и глобальное управление.
Согласно Белой книге, Китай пользуется свободой или правами на научные исследования, судоходство, пролет, рыболовство, прокладку подводных кабелей и трубопроводов, разведку и добычу природных ресурсов в открытом море, международных районах морского дна и других специальных морских акваториях и районах Северного Ледовитого океана в соответствии с рядом международных договоров и международными правами, включая Конвенцию ООН по морскому праву.
В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай несет важную миссию совместного содействия миру и безопасности в Арктике, отмечается в Белой книге.
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