Правительство Азербайджана ГИП на 2018г оценивает в 7 млрд манатов

Правительство Азербайджана Государственную инвестиционную программу (ГИП) на 2018 год оценивает в 7 млрд 78 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве финансов.

На 2017г ГИП оценивалась в 5 млрд 343,78 млн манатов.

ГИП на 2018 год формируется из трех источников: средств государственного бюджета – 4 млрд 824,2 млн манатов, привлекаемых иностранных кредитов – 1 млрд 362,1 млн манатов, средств Государственного нефтяного фонда – 891,7 млн манатов.

Средства в рамках ГИП будут направлены на финансирование инфраструктурных и социальных проектов, на меры, связанные с обороной и безопасностью и на другие направления.

А.Азизов