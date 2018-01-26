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Финансы 26.01.2018 14:32

Правительство Азербайджана ГИП на 2018г оценивает в 7 млрд манатов

Правительство Азербайджана Государственную инвестиционную программу (ГИП) на 2018 год оценивает в 7 млрд 78 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве финансов.

На 2017г ГИП оценивалась в 5 млрд 343,78 млн манатов.

ГИП на 2018 год формируется из трех источников: средств государственного бюджета – 4 млрд 824,2 млн манатов, привлекаемых иностранных кредитов – 1 млрд 362,1 млн манатов, средств Государственного нефтяного фонда – 891,7 млн манатов.

Средства в рамках ГИП будут направлены на финансирование инфраструктурных и социальных проектов, на меры, связанные с обороной и безопасностью и на другие направления.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГИП, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]