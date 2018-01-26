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СНГ 26.01.2018 15:12

Путин соберет совещание с постоянными членами СБ РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны и отдельно побеседует с некоторыми его участниками, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что у президента в пятницу рутинный рабочий день.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]