Путин соберет совещание с постоянными членами СБ РФ - Песков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности страны и отдельно побеседует с некоторыми его участниками, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что у президента в пятницу рутинный рабочий день.