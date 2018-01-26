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СНГ 26.01.2018 15:33

Почти вдвое больше россиян полетели на форум в Давос в этом году

В этом году на форум в Давосе отправилось почти вдвое больше деловых путешественников из России, чем годом ранее, подсчитали эксперты компании "Аэроклуб", специализирующейся на организации бизнес-поездок.

Число приобретенных авиабилетов в Цюрих (его аэропорт находится в 154 км от Давоса) на время проведения форума выросло на 88% по сравнению с показателями прошлого года. Также резко подскочил спрос на перелеты в Женеву (424 км) и Милан (238 км), сообщил "Аэроклуб". Наиболее существенно увеличилось количество гостей форума из энергодобывающих и FMCG-компаний, работающих в России.

Большинство бизнес-туристов отправились на форум экономическим классом - доля приобретенных авиабилетов в бизнес-класс составила 23%. "При этом перелеты стремительно подешевели - средний чек в экономклассе снизился на 3,5 тыс. рублей и достиг 11,5 тыс. рублей, чем приблизился к докризисным ценам. Улететь в один из ближайших к Давосу городов повышенным классом комфорта в этом году можно было в среднем за 50 тыс. рублей, тогда как еще в 2016 этот показатель был вдвое выше", - отмечают эксперты.

Тем не менее, по данным "Аэроклуба", некоторые бизнес-туристы потратили значительно больше средств на организацию поездки. Самым дорогим авиабилетом, приобретенным на период форума, стал билет "туда-обратно" из Москвы в Женеву стоимостью 170 тыс. рублей.

Традиционно наибольшим спросом для поездки в Давос пользовались авиакомпании "Аэрофлот", Swiss и Alitalia.

"Услуги трансфера также представляют значительную часть бюджета поездки на форум, учитывая, что большинство деловых путешественников предпочитают останавливаться в гостиницах Цюриха, а не в Давосе или ближайшем Клостерсе. Самой дорогой поездкой на период ВЭФ стал трансфер из гостиницы в Давосе в аэропорт Цюриха стоимостью 42 тыс. рублей на автомобиле стандарт-класса. Кроме того, бизнес-туристы тратят около 450 евро на транcферы из Цюриха и Женевы на горнолыжные курорты", - отмечает "Аэроклуб".

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Тэги: РОССИЯ, ВЭФ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]