Почти вдвое больше россиян полетели на форум в Давос в этом году

В этом году на форум в Давосе отправилось почти вдвое больше деловых путешественников из России, чем годом ранее, подсчитали эксперты компании "Аэроклуб", специализирующейся на организации бизнес-поездок.
Число приобретенных авиабилетов в Цюрих (его аэропорт находится в 154 км от Давоса) на время проведения форума выросло на 88% по сравнению с показателями прошлого года. Также резко подскочил спрос на перелеты в Женеву (424 км) и Милан (238 км), сообщил "Аэроклуб". Наиболее существенно увеличилось количество гостей форума из энергодобывающих и FMCG-компаний, работающих в России.
Большинство бизнес-туристов отправились на форум экономическим классом - доля приобретенных авиабилетов в бизнес-класс составила 23%. "При этом перелеты стремительно подешевели - средний чек в экономклассе снизился на 3,5 тыс. рублей и достиг 11,5 тыс. рублей, чем приблизился к докризисным ценам. Улететь в один из ближайших к Давосу городов повышенным классом комфорта в этом году можно было в среднем за 50 тыс. рублей, тогда как еще в 2016 этот показатель был вдвое выше", - отмечают эксперты.
Тем не менее, по данным "Аэроклуба", некоторые бизнес-туристы потратили значительно больше средств на организацию поездки. Самым дорогим авиабилетом, приобретенным на период форума, стал билет "туда-обратно" из Москвы в Женеву стоимостью 170 тыс. рублей.
Традиционно наибольшим спросом для поездки в Давос пользовались авиакомпании "Аэрофлот", Swiss и Alitalia.
"Услуги трансфера также представляют значительную часть бюджета поездки на форум, учитывая, что большинство деловых путешественников предпочитают останавливаться в гостиницах Цюриха, а не в Давосе или ближайшем Клостерсе. Самой дорогой поездкой на период ВЭФ стал трансфер из гостиницы в Давосе в аэропорт Цюриха стоимостью 42 тыс. рублей на автомобиле стандарт-класса. Кроме того, бизнес-туристы тратят около 450 евро на транcферы из Цюриха и Женевы на горнолыжные курорты", - отмечает "Аэроклуб".
Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин
Глава ПА ОБСЕ посетит в 2018 году Азербайджан
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана на родину
Высокий суд Лондона поддержал требования ряда иностранных кредиторов к МБА
Правительство Азербайджана ГИП на 2018г оценивает в 7 млрд манатов
Азербайджан и Индия планируют подписать соглашение об избежании двойного налогообложения – посол в Баку
Азербайджан занимает 4-ое место среди стран СНГ и Грузии по среднемесячному размеру пенсий - Минтруда
Генпрокурор Азербайджана просит российского коллегу всесторонне расследовать гибель азербайджанской журналистки в результате автонаезда в Астрахани
К сведению: О церемонии сороковин гендиректора агентства "Интерфакс-Азербайджан"
ИВ Сальянского района Азербайджана направит 500 тыс. манатов на ремонт многоквартирных домов
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Смартфоны в рассрочку - беспрецедентная кампания от Bakcell, специально для корпоративных клиентов
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством платежных терминалов Express Pay
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»