Высокий суд Лондона поддержал требования ряда иностранных кредиторов к МБА

Высокий суд Лондона поддержал требования российского "Сбербанка" и фондов семейства Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) к Международному банку Азербайджана (МБА) по реструктуризации долгов банка, сообщает Reuters.

МБА, крупнейший банк Азербайджана, в мае 2017 года неожиданно объявил о реструктуризации обязательств на $3,3 млрд Банк совместно с правительством Азербайджана предложил кредиторам, включая владельцев еврооблигаций, списать часть долга. Реструктуризация была завершена 1 сентября 2017 года, хотя не все кредиторы согласились с ней.

В мае 2017 года МБА получил решение Высокого суда Лондона о моратории на удовлетворение требований кредиторов. Реструктуризация велась в рамках азербайджанского законодательства и должна была завершиться 30 января 2018 года.

Мораторий не позволяет кредиторам начинать или продолжать любые действия против МБА или его собственности без разрешения суда.

МБА попросил продлить мораторий после 30 января, но Сбербанк и Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) выступили против этого.

Сбербанк в 2016 году выдал МБА кредит на $20 млн на сделки по торговому финансированию. FTIML являлся держателем облигаций МБА с погашением в 2019 году на $500 млн.

Сбербанк и FTIML указали, что их отношения с должником строились по английскому праву и сослались на прецедент 1890 года, известный как "дело Гиббса": долг, регулируемый английским правом, не может быть списан из-за процедуры банкротства должника в другой юрисдикции.

Суд поддержал позицию Сбербанка и FTIML и принял к сведению "дело Гиббса" в процессе МБА.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов