ЕС не может существовать без памяти о холокосте, заявила Могерини

Евросоюз работает над тем, чтобы не только сохранить память о холокосте, но также сохранить культурное и религиозное многообразие европейского континента, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Холокост и Вторая мировая война определили современную историю Европы, как никакие другие события. Наш Европейский союз был основан на желании сказать "никогда больше", - отметила она в пятницу в заявлении по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

"Нацистский режим и его союзники пытались уничтожить многообразие Европы, - продолжала она. - После этой трагедии - величайшей в истории человечества - мы приняли наше многообразие и сделали его основой нашего союза".

Ф.Могерини отметила, что спустя 70 лет в Европе опять растут настроения антисемитизма, дискриминации и ненависти. По ее мнению, лучшее противоядие против этого безумия - знание.

Она подчеркнула важность еврейской культуры как неотъемлемой части общей европейской культуры. Евросоюз "не мог существовать без памяти о Шоа, без европейских евреев".