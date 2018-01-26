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Дальнее зарубежье 26.01.2018 17:30

ЕС не может существовать без памяти о холокосте, заявила Могерини

Евросоюз работает над тем, чтобы не только сохранить память о холокосте, но также сохранить культурное и религиозное многообразие европейского континента, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Холокост и Вторая мировая война определили современную историю Европы, как никакие другие события. Наш Европейский союз был основан на желании сказать "никогда больше", - отметила она в пятницу в заявлении по случаю Международного дня памяти жертв холокоста.

"Нацистский режим и его союзники пытались уничтожить многообразие Европы, - продолжала она. - После этой трагедии - величайшей в истории человечества - мы приняли наше многообразие и сделали его основой нашего союза".

Ф.Могерини отметила, что спустя 70 лет в Европе опять растут настроения антисемитизма, дискриминации и ненависти. По ее мнению, лучшее противоядие против этого безумия - знание.

Она подчеркнула важность еврейской культуры как неотъемлемой части общей европейской культуры. Евросоюз "не мог существовать без памяти о Шоа, без европейских евреев".

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Тэги: ЕС, ХОЛОКОСТ, ПАМЯТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]