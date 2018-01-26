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Дальнее зарубежье 26.01.2018 17:48

Европейский суд отклонил возможность коллективного иска к Facebook

Европейский суд отклонил возможность подачи коллективного иска в отношении американской компании Facebook, совладельца крупнейшей соцсети в мире.

Суд постановил, что иск о защите личных данных пользователей, под которым подписались более 25 тыс. человек из разных стран, не может рассматриваться как коллективный, однако каждый из подписавшихся может подать отдельную жалобу в национальные суды своих стран, сообщает Deutsche Welle.

Инициатор коллективного иска являлся австрийский юрист Макс Шремс, который назвал решение Европейского суда поражением для американской компании. Адвокаты Facebook настаивали на том, что он выступал не в качестве обычного потребителя, а действовал, исходя из "собственных профессиональных и предпринимательских интересов". Если бы Европейский суд не признал М.Шремса потребителем, он бы не смог подать иск против Facebook в стране своего проживания. В этом случае ему пришлось бы обратиться в суд в Ирландии, где находится центральный офис европейского представительства компании, и тяжба затянулась бы на многие годы.

Теперь же М.Шремс намерен обратиться в австрийский суд с жалобой о несоответствии правил работы Facebook европейскому законодательству ЕС о защите личных данных.

Впервые австрийский юрист подал иск против американской компании в 2015 году, обвинив ее руководство в сотрудничестве с Агентством национальной безопасности США, сборе данных о пользователях и других нарушениях закона о неприкосновенности личной жизни граждан. М.Шремс предложил пользователям Facebook из разных стран присоединиться к иску, поставив под ним подписи. Ответчиком выступало европейское отделение Facebook в Ирландии, отвечающее за страницы пользователей сети вне США и Канады.

Первоначально жалобу рассматривал земельный суд по гражданским делам в Австрии, однако поскольку в стране отсутствует понятие коллективного иска, дело несколько раз передавали в вышестоящие суды, пока оно не дошло до Верховного суда Австрии. Тот, в свою очередь, решил обратиться за помощью к Европейскому суду.

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Тэги: ЕВРОПА, FACEBOOK, ДАННЫЕ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]