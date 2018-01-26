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СНГ 26.01.2018 18:04

Дезинтеграционные процессы в ЕС ослабляют весь демократический мир, считает президент Украины

Украина, прежде всего, заинтересована в единстве Европейского Союза, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Когда меня в 2014-м, 2015-м, 2016 годах спрашивали, что мне нужно больше всего от Европейского Союза - деньги, оружие, советники - конечно, все они очень нужны, но мой ответ всегда был однозначен: прежде всего нам нужно единство Европейского Союза", - сказал П.Порошенко, выступая на панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе в пятницу.

Глава украинского государства отметил, что дезинтеграционные процессы в ЕС не только сделают слабее сам союз, но слабее также станет и весь демократический мир.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]