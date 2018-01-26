НАТО сообщит о возможных новых контактах Скапарротти и Герасимова в надлежащее время - военный источник в альянсе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти (SACEUR) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов общались по телефону в сентябре прошлого года, о возможных дальнейших контактах будет объявлено в надлежащее время, заявили "Интерфаксу" в штаб-квартире SACEUR в Монсе (Бельгия).

"Они говорили о необходимости прозрачности в проведении учений. Беседа продемонстрировала явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне. О любом будущем взаимодействии (сторон - ИФ) будет объявлено в соответствующее время", - сообщил в пятницу агентству натовский военный источник.

Так он ответил на вопрос, когда и где может состояться встреча генералов К.Скапарротти и В.Герасимова.

Ранее генерал К.Скапарротти сообщил о том, что ведется работа по подготовке его встречи с начальником Генштаба РФ В.Герасимовым.

"НАТО и Россия поддерживают открытыми военные линии связи, которые призваны способствовать предсказуемости и прозрачности в нашей военной деятельности. В этом контексте верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны генерал Валерий Герасимов провели телефонный разговор 14 сентября 2017 года", - отметил при этом представитель военных НАТО.

17 января на пресс-конференции в Брюсселе К.Скапарротти сообщил, что в ходе сентябрьского разговора он и В.Герасимов договорились, что проведут встречу.

"В настоящее время ведется работа по ее организации", - сказал главнокомандующий, добавив, что о деталях будет объявлено позже.

По его словам, переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ. "Мы должны убедиться, что никто не будет допускать неверные шаги и не будет неверно оценивать ситуацию", - подчеркнул К.Скапарротти.