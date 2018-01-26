НАТО сообщит о возможных новых контактах Скапарротти и Герасимова в надлежащее время - военный источник в альянсе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти (SACEUR) и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов общались по телефону в сентябре прошлого года, о возможных дальнейших контактах будет объявлено в надлежащее время, заявили "Интерфаксу" в штаб-квартире SACEUR в Монсе (Бельгия).
"Они говорили о необходимости прозрачности в проведении учений. Беседа продемонстрировала явную взаимную заинтересованность в поддержании военных линий связи в соответствии с политикой транспарентности НАТО и продолжающимся диалогом на политическом уровне. О любом будущем взаимодействии (сторон - ИФ) будет объявлено в соответствующее время", - сообщил в пятницу агентству натовский военный источник.
Так он ответил на вопрос, когда и где может состояться встреча генералов К.Скапарротти и В.Герасимова.
Ранее генерал К.Скапарротти сообщил о том, что ведется работа по подготовке его встречи с начальником Генштаба РФ В.Герасимовым.
"НАТО и Россия поддерживают открытыми военные линии связи, которые призваны способствовать предсказуемости и прозрачности в нашей военной деятельности. В этом контексте верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый заместитель министра обороны генерал Валерий Герасимов провели телефонный разговор 14 сентября 2017 года", - отметил при этом представитель военных НАТО.
17 января на пресс-конференции в Брюсселе К.Скапарротти сообщил, что в ходе сентябрьского разговора он и В.Герасимов договорились, что проведут встречу.
"В настоящее время ведется работа по ее организации", - сказал главнокомандующий, добавив, что о деталях будет объявлено позже.
По его словам, переговоры, как ожидается, будут направлены на обеспечение транспарентности в действиях военных НАТО и РФ. "Мы должны убедиться, что никто не будет допускать неверные шаги и не будет неверно оценивать ситуацию", - подчеркнул К.Скапарротти.
Число международных туристов выросло в 2017г до максимума за 7 лет - Всемирная туристская организация
Азербайджан в 2018 году выделит из госбюджета средства на закупку стратегических оборонных систем - Минфин
Нотариусы в Азербайджане в 2017 году перечислили в госбюджет налогов от сделок с недвижимостью на 40 млн манат
Мировые расходы на ИТ вырастут на 4,5% в 2018 году - Gartner
Цены на нефть меняются разнонаправленно, завершают неделю ростом
Венсенский зоопарк в Париже закрыли из-за побега бабуинов
Азербайджан занимает 4-ое место среди стран СНГ и Грузии по среднемесячному размеру пенсий - Минтруда
Генпрокурор Азербайджана просит российского коллегу всесторонне расследовать гибель азербайджанской журналистки в результате автонаезда в Астрахани
ИВ Сальянского района Азербайджана направит 500 тыс. манатов на ремонт многоквартирных домов
ИВ ряда районов Азербайджана в январе заключили контракты на 2,2 млн манатов на ремонт жилищного фонда
В Азербайджане в 2018 году будет проложено 2 тыс. км автомобильных дорог
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Смартфоны в рассрочку - беспрецедентная кампания от Bakcell, специально для корпоративных клиентов
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут оплачивать кредиты посредством платежных терминалов Express Pay
Нахчыванская Автономная Республика – лидер инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»