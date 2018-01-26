Иран намерен подготовить новые контракты по углеводородным ресурсам до конца весны

Иран в течение ближайших трех-четырех месяцев предполагает завершить обсуждение последних деталей ряда новых контрактов с иностранными компаниями по разработке нефтегазовых месторождений, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заместителя министра торговли и международных отношений Амира Замани Нийя.

Иранский чиновник пояснил, что речь идет о приблизительно 28 контрактах с некоторыми европейскими странами, а также с такими странами как Япония, Китай и Россия.

Выразив надежду, что десять соглашений по новым месторождениям будут окончательно готовы к концу марта, Амир Замани Нийя признал, что в целом план подготовки документов отстает от графика.