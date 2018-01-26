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Дальнее зарубежье 26.01.2018 19:15

ЕС осуждает выдворение из Венесуэлы испанского посла

В Евросоюзе знают и осуждают решение венесуэльских властей объявить посла Испании в Каракасе персоной нон грата, заявила на брифинге в пятницу Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы выражаем полную солидарность с Испанией и призываем (власти Венесуэлы - ИФ) пересмотреть это решение, учитывая, что оно противоречит необходимости сохранять открытыми дипломатические каналы", - сказала К.Рэй.

В ответ на предположение о том, что это была реакция официального Каракаса на принятые Советом ЕС 22 января санкции в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы, К.Рэй отметила, что санкции вводились "не ради самих санкций как таковых".

"Цель - подвигнуть венесуэльские власти к тому, чтобы поразмышлять над политическими событиями и действиями, которые ставят под вопрос правовое государство и состояние конституционного права (в стране - ИФ). Это было очень ясно заявлено властям", - заявила представитель главы дипломатии ЕС.

Отвечая на вопрос о предстоящих в Венесуэле выборах, она изложила позицию ЕС, заключающуюся в том, что все стороны и политические партии должны действовать с полной ответственностью и в процессе подготовки выборов соблюдать все необходимые демократические нормы.

По словам К.Рэй, это "единственная возможность вернуть доверие населения к выборам".

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ПОСОЛ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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