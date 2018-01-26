ЕС осуждает выдворение из Венесуэлы испанского посла

В Евросоюзе знают и осуждают решение венесуэльских властей объявить посла Испании в Каракасе персоной нон грата, заявила на брифинге в пятницу Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Мы выражаем полную солидарность с Испанией и призываем (власти Венесуэлы - ИФ) пересмотреть это решение, учитывая, что оно противоречит необходимости сохранять открытыми дипломатические каналы", - сказала К.Рэй.
В ответ на предположение о том, что это была реакция официального Каракаса на принятые Советом ЕС 22 января санкции в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц Венесуэлы, К.Рэй отметила, что санкции вводились "не ради самих санкций как таковых".
"Цель - подвигнуть венесуэльские власти к тому, чтобы поразмышлять над политическими событиями и действиями, которые ставят под вопрос правовое государство и состояние конституционного права (в стране - ИФ). Это было очень ясно заявлено властям", - заявила представитель главы дипломатии ЕС.
Отвечая на вопрос о предстоящих в Венесуэле выборах, она изложила позицию ЕС, заключающуюся в том, что все стороны и политические партии должны действовать с полной ответственностью и в процессе подготовки выборов соблюдать все необходимые демократические нормы.
По словам К.Рэй, это "единственная возможность вернуть доверие населения к выборам".
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